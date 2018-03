Iva, arriva nuovo modello

(FOTOGRAMMA)

Approvato il nuovo modello per la 'Comunicazione liquidazioni periodiche Iva '. L’Agenzia delle Entrate ha approvato quest'ultima versione con un provvedimento del 21 marzo (GUARDA), sostituendo così quella adottata lo scorso anno.

Il modello destinato alle comunicazioni di cui all'articolo 21 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 (e successive modifiche) può essere utilizzato a "decorrere dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva relative al primo trimestre dell'anno d'imposta 2018", da presentare entro il 31 maggio 2018, si legge sul sito del Mef.

ON LINE - "La comunicazione - ricorda poi 'Fisco Oggi' - deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia".

ERRORI - "Per correggere eventuali errori o omissioni è possibile presentare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale.