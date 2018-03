Rc auto, sito fuorilegge

Promuovono polizze Rc auto, anche con durata temporanea, via internet senza avere i requisiti per farlo. Motivo per il quale le autorità ora provvederanno ad oscurare il sito.

E' quanto rende noto l'Ivass, segnalando l'illecita promozione di polizze tramite il portale 'www.assicurazionispeed.it' che, avverte l'istituto di vigilanza, "riporta i dati identificativi di un intermediario regolarmente iscritto nel Registro Unico degli Intermediari – RUI, il quale ha dichiarato la propria totale estraneità alle attività svolte tramite il sito medesimo".

IRREGOLARE - "A seguito delle verifiche espletate, l’Ivass ha accertato che l’attività di intermediazione assicurativa svolta attraverso tale sito è irregolare e, conseguentemente, ne ha chiesto l’oscuramento alle Autorità competenti".

L'istituto raccomanda quindi di "adottare le opportune cautele nella sottoscrizione tramite internet di contratti assicurativi, soprattutto se di durata temporanea, verificando, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese e tramite intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività assicurativa e di intermediazione assicurativa, tramite la consultazione sul sito www.ivass.it".

COME FARE - Tra i suggerimenti, quello di "verificare nel sito dell’Istituto che: ove il beneficiario del pagamento del premio sia un intermediario, si tratti di un iscritto al RUI; in caso di richiesta di pagamento a favore di carte di credito prepagate/ricaricabili e/o conti bancari/postali (anche on line), l’intermediario iscritto nel RUI sia il titolare della carta o del conto".

Per chiarimenti e informazioni, i consumatori possono chiedere al Contact Center Consumatori dell’Ivass al numero verde 800.486661 dal lunedì al venerdì (8:30 - 14:30).