Piazza Affari chiude positiva

Seduta altalenante per le principali Borse europee che, dopo una partenza sprint, rallentano con Wall Street. Gli investitori, dopo le ultime settimane sull'ottovolante, iniziano a ipotizzare di dover fare i conti, nel corso del 2018, con un rallentamento dell'economia globale. A fine seduta Milano segna +0,90%, lo spread tra Btp e Bund si attesta a 128 punti base. Miglior performance per Francoforte +1,56%, positive anche Parigi +0,98%e Londra +1,54%. A Piazza Affari in spolvero Atlantia che segna +2,64% su report positivi, seguito da Stm +2,53% e Ferrari +2,43% che guida i rialzi della galassia Agnelli. Maglia nera per Ferragamo che cede l'1,12%, in rosso anche Mediobanca e Snam. Sulla parità invece Tim, Intesa Sanpaolo e UnipolSai.