Bper, consegnate borse studio 'Fondazione 150esimo'

Si è svolta ieri pomeriggio, presso il Bper Forum Monzani di Modena, la cerimonia di consegna di 47 (20 da 700 euro e 27 da 500 euro) borse di studio “Fondazione Centocinquantesimo” di Bper Banca, destinate agli studenti meritevoli della provincia di Modena, relativamente all’anno scolastico 2015-16. Per Bper Banca è intervenuto il direttore territoriale Emilia Centro, Tarcisio Fornaciari.

Alla manifestazione hanno partecipato, tra gli altri, il comandante della Polizia stradale di Modena, Enrico Tassi, il tenente colonnello Bruno Billi in rappresentanza dell’Accademia militare, comandante della compagnia di Modena dei carabinieri, Dario Vigliotta, il delegato rettorale alla Didattica dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Marco Sola e il responsabile Area Finanziaria dell’Ufficio scolastico provinciale di Modena, Pier Paolo Cairo, che si sono avvicendati nella consegna degli attestati ai vincitori.

Il premio è stato istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, fondata nel 1867 con la denominazione di Banca Popolare di Modena, e quest’anno è dedicato al 150enario dell’Istituto.

Complessivamente in questa edizione vengono consegnati 240 assegni (160 da 500 euro e 80 da 700 euro), distribuiti tra gli studenti delle scuole superiori di tutte le province in cui l’Istituto è rappresentato.

L’iniziativa è un’ulteriore testimonianza dell’attenzione che Bper Banca riserva al territorio, con particolare riguardo al mondo della scuola e della cultura giovanile.

Nel corso del suo intervento, Fornaciari ha sottolineato: “Il nostro Istituto si conferma anche quest’anno sensibile alla crescita culturale delle nuove generazioni. La nostra iniziativa ha come obiettivo di dare un contributo a ragazzi e ragazze particolarmente meritevoli, impegnati in un percorso accademico che ponga le basi per un futuro professionale soddisfacente e corrispondente ai loro desideri. I giovani sono il telaio della società di domani e per questa ragione è doveroso sostenere le loro aspirazioni e la loro formazione”.