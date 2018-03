La Commissione Europea non entra nel dibattito politico interno italiano, in una fase in cui non c'è ancora un governo e sono stati appena eletti i presidenti delle Camere, spiega a margine di un'audizione nella sede del Parlamento Europeo, a Bruxelles, il commissario agli Affari Economici e Finanziari Pierre Moscovici, ribadendo la fiducia nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cui spetta trovare una soluzione politica percorribile dopo il risultato elettorale.