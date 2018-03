Studiare all'estero con Inps, ecco chi va

(FOTOGRAMMA)

Pubblicate le graduatorie dei corsi di lingua all'estero dell'Inps. Questi soggiorni studio - il cui bando è scaduto a inizio marzo - sono finalizzati a sostenere gli esami per la certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il 'Quadro comune europeo' di riferimento (CEFR - Common European Framework of Reference for Languages).

Il bando era riservato a studenti con almeno 16 anni che, nell’anno scolastico 2017/2018, si trovano a frequentare la seconda, terza, quarta o quinta classe di una scuola secondaria di secondo grado (ovvero, una scuola superiore).

Destinato a figli o orfani ed equiparati di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione, iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; di pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici (Graduatoria 1); o iscritti alla Gestione Fondo IPOST (Graduatoria 2).