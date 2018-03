Borse europee recuperano in chiusura, Milano è la migliore

Le Borse europee archiviano in recupero una seduta dall’andamento prevalentemente negativo. Dopo un avvio all’insegna dell’incertezza, sulla scia dalle chiusure di Wall Street e Tokyo, gli indici delle principali piazze del Vecchio continente hanno impresso un cambio di marcia riuscendo a terminare le contrattazioni con la freccia rivolta verso l’alto. Unica in controtendenza è Francoforte, che resta sotto la parità. Milano mette a segno il risultato migliore e guadagna circa mezzo punto percentuale, sospinta dalla performance di utilities ed energetici. Terna è maglia rosa con una crescita di circa cinque punti percentuali, seguita da Snam, Enel e A2a. Positivi anche i titoli bancari, mentre chiude in rosso Stm, che cede oltre cinque punti percentuali e si aggiudica così la maglia nera del listino.