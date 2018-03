Panasonic compie 100 anni e festeggia al Fuorisalone di Milano

Panasonic festeggia i 100 anni dalla sua fondazione con una scenografica installazione al Fuorisalone 2018 di Milano. Lo rende noto la società, spiegando che "forte della capacità di adattarsi in questo secolo di transizione", Panasonic "volge lo sguardo ad un futuro di nuove evoluzioni". L’installazione al Fuorisalone 2018 "celebra questo nuovo percorso con il concept 'Transitions', in rappresentanza della determinazione ad affrontare le trasformazioni e le sfide di un futuro ancora sconosciuto nel rispetto della storia e della tradizione" (FOTO).

La multinazionale giapponese, produttrice di numerose categorie di prodotto in settori diversi, ha voluto concretizzare il concetto di transizione con un’attività denominata 'Air Inventions': un’installazione spettacolare, che sfrutta le tecnologie Panasonic nel condizionamento dell'aria, nell’elaborazione dell’immagine, del suono, dell’illuminazione e perfino nella cura della persona.

Inoltre, quest'anno, verranno create speciali occasioni di incontro, 'Transitions in Conversation': tre momenti di dialogo volti allo scambio e alla comunicazione su temi di grande attualità.

"In un mondo in cui i valori si trasformano e si integrano - afferma Shigeo Shirai, direttore del Panasonic appliances design center - anche il ruolo del design cambia velocemente". In occasione della Milano Design Week, "intendiamo offrire ai visitatori un evento esperienziale e multisensoriale".

Air Inventions "celebra proprio la transizione del design che, da disciplina espressa su elementi materici, può esprimersi artisticamente anche su elementi eterei ed impalpabili come l’aria". Air Inventions è "uno spazio, nel cuore di Milano, creato per concedersi un respiro a pieni polmoni di aria purissima e incredibilmente elaborata".

Da aprile 2018, "il ruolo della sede centrale della sezione Panasonic Design a Kyoto, città globalmente riconosciuta come patrimonio di storia e cultura, crescerà e darà una spinta d'accelerazione al fenomeno 'Transitions – by Panasonic Design'.

L'esposizione sarà visibile da martedì 17 a domenica 22 aprile, dalle 11 alle 21, a Palazzo di Brera, in via Brera 28, Milano.