Benzina e diesel, sorpresa di Pasqua

(FOTOGRAMMA)

Nelle ore in cui milioni di italiani si mettono in moto per le vacanze di Pasqua si registrano nuovi movimenti al rialzo per i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa.

Tutto questo mentre le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo sono in lieve calo, con la benzina a 409 euro per mille litri (-2), diesel a 425 euro per mille litri (-3).

Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, hanno messo mano ai listini IP, Tamoil (+1 centesimo al litro su benzina e gasolio) ed Esso (+1 cent sul diesel). E le medie dell'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la benzina self service a 1,561 euro/litro (+3 millesimi, pompe bianche 1,533), il diesel a 1,428 euro/litro (+2 millesimi, pompe bianche 1,402).

Il Gpl si attesta in media a 0,633 euro/litro (invariato, pompe bianche 0,622) mentre il metano a 0,963 euro/kg (+1 millesimo, pompe bianche 0,953).