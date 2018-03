Bper, consegnate a Lanciano borse studio 'Fondazione 150esimo'

Si è svolta ieri pomeriggio, presso esso l’Auditorium G. Paone della Direzione Territoriale Adriatica di Bper Banca a Lanciano, la cerimonia di consegna di venti (dieci da 700 euro e dieci da 500 euro) borse di studio “Fondazione Centocinquantesimo”, destinate agli studenti meritevoli della provincia di Chieti, Pescara, Teramo e Campobasso, relativamente all’anno scolastico 2015-16. Alla manifestazione ha partecipato il Responsabile della Direzione Territoriale Adriatica di Bper Banca, Guido Serafini, che ha consegnato le pergamene ai vincitori.

Il premio è stato istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, fondata nel 1867 con la denominazione di Banca Popolare di Modena, e quest’anno è dedicato al 150enario dell’Istituto. Complessivamente in questa edizione vengono consegnati 240 assegni (80 da 700 euro e 160 da 500 euro), distribuiti tra gli studenti delle scuole superiori di tutte le province in cui l’Istituto è rappresentato.

L’iniziativa è un’ulteriore testimonianza dell’attenzione che Bper Banca riserva ai territori presidiati, con particolare riguardo al mondo della scuola e della cultura giovanile: gli studenti di oggi sono il telaio della società di domani e per questa ragione l’Istituto vuole contribuire a sostenere le loro aspirazioni e la loro formazione.