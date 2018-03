Foodracers, aumento capitale di 600mila euro

Foodracers, la startup italiana di food delivery ha chiuso un aumento di capitale di 600mila euro con l’ingresso di nuovi soci al 10%, portando quindi la valutazione della società a 6 milioni di euro a soli due anni dalla nascita.

La startup ha registrato nell’ultimo anno 130.000 ordini per un transato di 3 milioni di euro che hanno generato un fatturato di 500.000 euro con una crescita del +143% rispetto al 2016. E' cresciuto anche il team passando da 5 a 16 dipendenti e più di 350 racers attivi.

Oltre alla scelta di andare a coprire le province italiane, altro punto di forza di Foodracers rispetto ai competitor è rappresentato dal rapporto di esclusiva instaurato coi ristoratori che permette di non aumentare i prezzi al cliente, salvo un piccolo contributo di consegna che viene trattenuto dal Racer.

"L’aumento di capitale -dichiara Andrea Carturan, uno dei fondatori- sottoscritto da investitori privati, sarà impiegato nello sviluppo del nostro business per permetterci di arrivare entro il 2020 a 80 città in Italia e per intraprendere un percorso di internazionalizzazione. Questa operazione ci permetterà anche di consolidare e migliorare l’esperienza dell’utente e le funzionalità dell'app".

Il funzionamento del servizio è semplice: una volta selezionata la zona di consegna sul sito o dall’app, si può scegliere dal menu online dei ristoranti serviti nei dintorni ed effettuare l’ordine, tramite smartphone, tablet o pc, che viene notificato istantaneamente ai Racers in quel momento disponibili.

I racers sono persone che decidono di mettere a disposizione il proprio tempo libero per le consegne. Il cliente ha poi la possibilità di lasciare un feedback sul servizio ricevuto garantendo un elevato standard delle prestazioni.