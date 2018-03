Sky-Mediaset, accordo storico

(Fotogramma)

E’ stato raggiunto oggi un accordo tra Mediaset e Sky Italia che prevede benefici per entrambe le società. Lo rende noto Mediaset, precisando che "da un lato Mediaset Premium allarga la copertura multipiattaforma dei propri canali e dall’altro Sky Italia incrementa l’offerta di contenuti di qualità ai propri abbonati".

I "canali di Cinema e Serie di Premium diventeranno infatti visibili anche per tutti i clienti della piattaforma satellitare Sky Italia, generando un aumento dell’audience con ripercussioni positive sui ricavi pubblicitari Mediaset". In più, "inizia una collaborazione tra le due società che estende a Sky Italia l’utilizzo della piattaforma pay Premium attiva sul digitale terrestre".

In questo modo, "grazie alla tecnologia Premium, l’operatore satellitare potrà esercitare una propria offerta a pagamento anche sul Dtt attraverso un contratto di fornitura di servizi tecnici e commerciali".

Nel suo complesso, "l’intesa di oggi permette a Mediaset di diventare editore su tutte le piattaforme, satellite pay compreso e di creare nuovo valore grazie all’utilizzo da parte di terzi della propria piattaforma pay". L’intesa odierna "rappresenta anche un nuovo passo avanti di Mediaset nel quadro della digital transformation di Premium iniziata con il piano 'Mediaset 2020' presentato al mercato nel gennaio 2017".

In aggiunta, "per conseguire l’obiettivo di accelerare e completare il processo di digital transformation in atto, Mediaset potrebbe valutare l’opportunità di ampliare il perimetro della partnership con Sky Italia all’area 'Operation pay', e cioè ad ambiti come la manutenzione tecnica, l’accesso condizionato, l’assistenza ai clienti, le attività commerciali e altre analoghe attività operative così da poter conseguire, in futuro, ulteriori benefici economici".

Con questa finalità "Mediaset ha ottenuto da Sky Italia il diritto di opzione (senza obblighi di esercizio da parte di Mediaset) a cedere all’operatore satellitare, in una finestra temporale compresa fra novembre e dicembre 2018, l’intera partecipazione in una Newco nella quale sarà previamente conferito da Premium il ramo d’azienda costituito dalla piattaforma tecnologica di Premium (area 'Operation pay')".

"Nel caso Mediaset decidesse di esercitarlo, il trasferimento della Newco a Sky Italia avrebbe luogo immediatamente e l’operazione sarebbe naturalmente sottoposta all’approvazione delle Autorità competenti (Agcm e Agcom)" e "l’eventuale esercizio del diritto di vendita non comporterà alcuna discontinuità all’attività di Mediaset Premium che continuerà a gestire la propria offerta e la propria base clienti".

In conclusione, "gli accordi odierni tra Mediaset e Sky Italia assicurano alle due società diversi reciproci vantaggi. Entrambi gli operatori con questa operazione ottengono ottimizzazioni che garantiscono nuovi perimetri multipiattaforma e un più ampio accesso per i rispettivi clienti a prodotti tv di qualità".

Sky precisa che grazie a un primo accordo relativo ai contenuti, 5 canali di cinema e 4 canali di serie tv attualmente disponibili solo su Mediaset Premium, saranno visibili a tutti gli abbonati Sky via satellite senza nessun costo aggiuntivo.

Inoltre, tutti i film e le serie tv disponibili on demand andranno ad arricchire la library di contenuti a disposizione delle oltre 3,1 milioni di famiglie abbonate che accedono per scaricare e vedere i loro programmi preferiti quando e dove vogliono.

"L’accordo strategico siglato oggi da Sky e Mediaset - spiega Andrea Zappia, amministratore delegato di Sky Italia - è ricco di buone notizie per gli amanti della televisione. Gli abbonati Sky troveranno entro l’estate inclusi nei loro abbonamenti e senza costi aggiuntivi, l’intera offerta di canali Cinema e Serie Tv di Premium, tutti in Hd. Sarà quasi come avere due offerte PayTv al prezzo di una".

"Dopo il lancio di Sky Q e l’annuncio della partnership con Netflix - sottolinea Zappia - questo accordo conferma la determinazione di Sky di offrire la miglior esperienza televisiva possibile agli italiani".

L’altra ottima notizia è per chi invece non è ancora cliente Sky: "Grazie a questa nuova partnership, infatti, offriremo ancora più libertà di scelta a coloro che vogliano accedere alla Paytv, lanciando a giugno una offerta pensata per il digitale terrestre. Portare nelle case dei nostri abbonati un’esperienza televisiva ancora più ricca e completa, lasciando loro la libertà di scegliere come riceverla, è motivo di grande soddisfazione". Ed è "proprio i nostri clienti che vorrei ringraziare - conclude Zappia -. Con la loro fiducia ci stimolano a migliorare ogni giorno il nostro servizio".