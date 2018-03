Alitalia, Calenda: "Spazi per vendita"

(Afp)

I commissari di Alitalia ''hanno fatto quello che gli abbiamo chiesto. Acquirenti hanno rallentato per situazione politica ma spazi ci sono''. E' quanto scrive su Twitter il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda.

Rispondendo a chi gli chiede se ha delle autocritiche da fare, per il fatto che non siano stati rispettati i piani, risponde: ''Dipende quali''. ''Nazionalizzazione non elimina problema industriale. Liquidazione vuol dire regalare rotte e aerei''.