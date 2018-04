Salvavita in auto diventa obbligatorio

(Foto di repertorio - Fotogramma)

Una telefonata ti salva la vita. Soprattutto se è automatica, al 112, in caso di incidente stradale, quando non si possono chiamare i soccorsi. Da aprile in ottemperanza a una disposizione europea tutte le autovetture nuove, omologate a partire da tale data, dovranno essere dotate di un sistema eCall dell'Unione Europea. Secondo i dati forniti dalla Commissione Europea, l'allerta lanciata tempestivamente dal servizio eCall e la conoscenza delle coordinate relative al luogo dell'incidente consentirebbero di dimezzare i tempi di arrivo dei soccorsi. Ogni anno con questo sistema potrebbero essere salvate 2.500 vittime della strada.

Dopo un grave incidente, la chiamata d'emergenza si attiva automaticamente. La vettura stabilisce quindi una comunicazione vocale con la centrale dei soccorsi. Se a bordo non risponde nessuno, viene avvisato subito il più vicino servizio di pronto intervento. Quest'ultimo riceve l'esatta posizione Gps della vettura e ulteriori importanti informazioni, come il numero delle persone rilevate a bordo (sulla base dei dispositivi di chiusura delle cinture di sicurezza scattati) e il senso di marcia dell'automobile, prima dell'incidente. Nei prossimi anni la Commissione europea valuterà, inoltre, se renderlo obbligatorio anche su furgoni, tir o corrieri.