Bonus impresa, 20 mln per auto aziendali

Foto ufficio stampa

Dopo il "tutto esaurito" delle due precedenti edizioni, FCA rinnova anche ad aprile il Bonus Impresa stanziando un ulteriore fondo di 20 milioni di euro per l'acquisto di vetture del Gruppo da parte di aziende, liberi professionisti e partita iva.

I PRECEDENTI - La conferma segue il successo delle due edizioni precedenti: quella di dicembre 2017, che ha visto l'esaurimento del plafond da 10 milioni di euro prima della data di scadenza; e quella di quest'anno, valida per i mesi di febbraio e marzo, che sebbene avesse raddoppiato l'importo, raggiungendo i 20 milioni, ha trovato un forte interesse da parte del pubblico tanto da portare nuovamente il plafond di incentivi ad erosione e lasciando inevase molte richieste di 'bonus'.

COME FARE - Recandosi sul sito dedicato www.bonusimpresa.it sono disponibili i valori del "bonus impresa" relativi al modello prescelto. Una volta selezionata la vettura, basterà scaricare il voucher ed esibirlo in concessionaria, senza vincolo di rottamazione o permuta ed è valido per tutte le vetture dei marchi Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Lancia e Abarth.