(Fotogramma)

Certificazione Unica, ultima chiamata. Oggi è il termine ultimo per consegnare agli interessati la Certificazione Unica 2018 contenente i redditi percepiti lo scorso anno. La CU viene infatti utilizzata dai sostituti d'imposta per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi relativi al 2017. Entro oggi, quindi, tale documento va rilasciato al percettore delle somme utilizzando il modello "sintetico" disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, invece, - precisa l'Agenzia - può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770), ovvero entro il 31 ottobre 2018.