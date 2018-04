"Sì al sacchetto da casa"

(Fotogramma)

Via libera del Consiglio di Stato ai sacchetti monouso nuovi acquistati dai consumatori al di fuori degli esercizi commerciali, comunque "conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti". E' quanto prevede il parere reso dal Consiglio di Stato sull'utilizzo dei sacchetti di plastica monouso in caso di acquisto di frutta e verdura, pubblicato il 29 marzo.

"Fermo restando il primario interesse alla tutela della sicurezza ed igiene degli alimenti, è possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio (frutta e verdura) sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti - si legge - senza che gli operatori del settore alimentare possano impedire tale facoltà né l’utilizzo di contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore".

Non solo. Stando al parere del Consiglio di Stato, reso su richiesta del ministero della Salute, "non può inoltre escludersi, alla luce della normativa vigente, che per talune tipologie di prodotto uno specifico contenitore non sia neppure necessario".