Daimler, in arrivo 12 nuovi modelli

(Fotogramma)

Il produttore tedesco di automobili e di mezzi di trasporto per l'impiego militare e civile Daimler investirà in nuovi prodotti nel 2018, con più di una dozzina di nuovi modelli di auto che saranno lanciati entro l'anno. Nei primi tre mesi dell'anno sono in arrivo, tra gli altri, la nuova Classe G Mercedes-Benz, la nuova Classe A e la Mercedes-AMG GT a quattro porte.

Daimler ha dichiarato che la società punta a conseguire un rendimento sostenibile delle vendite del 9% nel settore automobilistico attraverso i cicli di mercato e di prodotto. Il Consiglio di gestione e il Consiglio di sorveglianza hanno proposto all'assemblea degli azionisti di aumentare il dividendo a 3,65 euro per azione.