Arriva il conto in banca per cani e gatti

(Fotogramma)

Aprire un conto in banca per fido? Ora si può, grazie ad 'Amici Fedeli', l'iniziativa della Banca di Piacenza che ha pensato a una soluzione per i nostri amici a quattro zampe: un conto corrente dedicato ai proprietari di animali. L'iniziativa offre diverse agevolazioni. Si va dal finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di prodotti e servizi, a quello per il pagamento delle spese veterinarie, fino alla polizza Rc 'Zero pensieri' a condizioni di particolare favore.

'Amici Fedeli' ha un canone mensile di 6 euro con operazioni illimitate e offre il servizio di home banking. Inoltre, i possessori del conto sono iscritti gratuitamente, per il primo anno, all'Associazione di proprietari di animali domestici 'Amici veri' e hanno diritto a diverse promozioni presso punti vendita e cliniche veterinarie convenzionate.