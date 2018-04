Goodyear sotto accusa: gomme difettose

Immagine di repertorio (Fotogramma)

L'agenzia governativa statunitense National Highway Traffic Safety Administration sta indagando su Goodyear per gli pneumatici della serie G159 che presenterebbero problemi nel caso di utilizzi non conformi alle caratteristiche del prodotto. Secondo le accuse la compagnia avrebbe tenuto nascosti i difetti sul fronte della sicurezza che in oltre due decenni di commercializzazione avrebbero causato 95 incidenti con morti e feriti.

Goodyear - che deve fornire entro un mese la propria risposta alla NHTSA - avrebbe venduto questi pneumatici destinati a veicoli per consegne anche per il montaggio sui camper: ma tali coperture alle velocità autostradali mostravano problemi di sicurezza legati al surriscaldamento. Secondo il rapporto l'azienda avrebbe nascosto il problema per anni. L'indagine riguarda circa 40.000 pneumatici realizzati tra il 1996 e il 2003.