Assessore Lombardia: "Bene premi come Randstad Employer Brand"

(Fotogramma)

"C'è una grande richiesta di lavoro da parte dei giovani in tutto il Paese. E il lavoro dei giovani deve essere una priorità. Per far questo, fondamentale è la formazione. Noi lavoreremo su questo insieme alle aziende. E premi come questo dovrebbero essere realizzati in tutte le regioni, per mettere in evidenza l'importanza di competenze e formazione". Così Melania Rizzoli, assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia, commenta, con Labitalia, il Randstad Employer Brand 2018, il riconoscimento con cui Randstad - secondo operatore al mondo nel mercato dei servizi per le risorse umane - premia le aziende in cui gli italiani preferirebbero lavorare, sulla base della più completa e rappresentativa ricerca mondiale di employer branding.

Il premio verrà assegnato il 19 aprile, a Milano, a Palazzo Mezzanotte. "E' necessario lavorare per accrescere la formazione dei giovani, per migliorare le loro competenze - continua Rizzoli - ed è quello che faremo in Regione Lombardia".