Jacuzzi a Milano per il Fuorisalone

Jacuzzi sarà a Milano per il Fuorisalone 2018. L'appuntamento è in Piazza San Marco, nel cuore del Brera Design District: qui presenterà la piscina per nuoto controcorrente della linea SwimLife e la spa Virtus. Jacuzzi Swimlife è una linea di nuove piscine per il nuoto controcorrente ideali per allenarsi in acqua al fine di mantenere o ritrovare la propria forma fisica: si installano in spazi contenuti, richiedono una manutenzione minima e possono essere utilizzate tutto l’anno, grazie alla possibilità di regolare la temperatura dell’acqua. Progettate per il nuoto, il loro guscio è sagomato all’interno per neutralizzare l’onda di ritorno e ridurre al minimo le turbolenze.

L'intensità del flusso d’acqua è regolabile da 0 a 18 km/h, si adatta alle esigenze del nuotatore e contribuisce a migliorare le sue performance. La swimspa viene fornita con un kit di attrezzi specifici per l’allenamento a circuito in acqua, adatto a ogni livello di training per tonificare e potenziare l’apparato muscolare e il sistema cardio circolatorio. Progettate per essere utilizzate tutto l’anno, le swimspa Swimlife si adattano anche ai climi più rigidi grazie a un isolamento mirato a ottimizzare l’uso dei riscaldatori elettrici e a ridurre i consumi.

Durante il Fuorisalone 2018 la Swimlife sarà testata da alcuni nuotatori professionisti selezionati per l’occasione da Fin - Federazione Italiana Nuoto, che ha collaborato in questa iniziativa. Nel pomeriggio di martedì 17 e di sabato 21, gli atleti si alterneranno nell’utilizzo di questa swimspa, alternandosi nuotando contro corrente in una “competizione” virtuale tra loro.

Virtus è una spa di grande dimensioni – 250 x 215 cm – ideata per il settore hospitality, che accoglie comodamente fino a sei persone in postazioni dedicate, per un’esperienza di idromassaggio personalizzata. Il guscio interno, dalle linee morbide e avvolgenti, sembra plasmato dall’acqua e garantisce un percorso benessere efficace e completo. Il bordo con griglia a sfioro e il sistema di auto-compensazione consentono di mantenere l’acqua sempre al livello ideale, evitando così la necessità di continui rabbocchi.

Prima spa freestanding con questa caratteristica, Virtus dispone di vasche di compenso e filtro a sabbia integrati: un accorgimento che rende l’installazione più semplice e conveniente, senza necessità di predisporre vani tecnici dedicati. Garantisce elevato risparmio energetico, massima facilità di gestione e - di conseguenza - un generale contenimento dei costi.