Di Maio: "Cdp può diventare banca pubblica investimenti"

(Afp)

"So bene quanto le piccole imprese abbiano problemi di accesso al credito, oggi accede al credito chi i soldi li ha già e questo perché le grandi banche stanno abbandonando il territorio", virando "sulla finanza. Come si fa a riportare nell'economia reale gli investimenti? Con un meccanismo usato dai francesi e dagli spagnoli e che si chiama banca pubblica degli investimenti. Noi abbiamo la Cassa depositi e prestiti che è una mega banca, anche se non è una banca" e che può lavorare in questa direzione. Lo afferma Luigi Di Maio, nel corso di un incontro con gli imprenditori a Termoli al fianco del candidato governatore del M5S in Molise, Andrea Greco.

"Da lì, dalla Cdp - secondo Di Maio - può nascere quel soggetto che si chiama banca pubblica degli investimenti e che cominci a fare investimenti pubblici nelle infrastrutture e fornisca alle imprese l'accesso al credito a tassi moderati".

La proposta è apprezzata da Carmelo Barbagallo. "@luigidimaio dice che la #CDP può diventare Banca pubblica investimenti? La #UIL è d'accordo con questa proposta" scrive in un tweet il segretario generale Uil.

Ma per la leader Cgil, Susanna Camusso, "il termine banca degli investimenti si presta ad una ambiguità. Il sistema bancario ha di per sé delle regole che sono diverse da quelle di Cdp, che noi continuiamo a pensare debba essere la capacità dello Stato ad intervenire a salvaguardia di settori strategici del Paese".