Poste sigla accordo con Intesa Sp

Poste Italiane e Intesa Sanpaolo hanno firmato un accordo quadro triennale per la distribuzione di prodotti e servizi dei due gruppi attraverso una serie di successivi accordi attuativi e non esclusivi, relativi ai prodotti e ai servizi oggetto di reciproca distribuzione, con l’obiettivo di ampliare l’offerta disponibile per i loro clienti. Lo annunciano i due gruppi in una nota congiunta.

Gli ambiti di collaborazione riguardano principalmente mutui e prestiti personali erogati da Intesa Sanpaolo e collocati tramite la rete degli uffici postali, prodotti di wealth & asset management gestiti da Eurizon Capital Sgr e servizi di pagamento compresi i bollettini postali tramite i canali fisici e remoti di Intesa Sanpaolo e Banca 52 incluse le ricariche Poste Pay. L’accordo permette a Poste Italiane e a Intesa Sanpaolo "di migliorare ulteriormente la propria offerta di prodotti e servizi alla clientela", si spiega dai due gruppi.

In linea con Deliver 2022, il piano strategico quinquennale di Poste Italiane, l'accordo "amplia la gamma di prodotti che Poste Italiane offre attraverso la sua rete capillare per rispondere al meglio all’evoluzione dei bisogni dei suoi 34 milioni di clienti". Inoltre l’accordo "rientra nella strategia distributiva di Intesa Sanpaolo, che si basa sul modello di banca multicanale e sulla copertura mirata del territorio per ottimizzare la prossimità ai clienti".