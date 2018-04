Alitalia, "da Lufthansa offerta migliorativa"

(Foto Fotogramma)

"C'è un miglioramento" dell'offerta di Lufthansa per Alitalia "sia in termini di mantenimento delle rotte intercontinentali sia in termini di personale. E' una proposta che va comunque ulteriormente negoziata". Così il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda al Tg1.

"Esuberi -aggiunge- penso che ci saranno in ogni caso. Si possono ridurre ulteriormente con un negoziato. Sarà importante gestirli con tutte le forme di ammortizzatori sociali che abbiamo", spiega il ministro.

I tempi per la vendita di Alitalia sono slittati di sei mesi, sottolinea Calenda, "perché sono le proposte che sono arrivate in alcuni casi sono migliorative ma non ancora soddisfacenti" e anche perché "su questo sì dovrà esprimere il prossimo governo". In questa fase, infatti, rileva, "è impensabile una negoziazione e una vendita stringente. L'acquirente vuole aspettare il nuovo governo".