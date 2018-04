Guidare senza cintura: i rischi

(Fotogramma)

Oltre a mettere a rischio la propria incolumità in caso di incidente, la guida senza cintura di sicurezza pone all'automobilista una serie di altri rischi. Qualora si venisse scoperti a guidare senza la dovuta protezione, il Codice delle Strada prevede delle sanzioni molto dure, con l'obiettivo di ridurre il tasso di mortalità della strada e tutelare l'incolumità di tutti i passeggeri. Ricordiamo che sono tenuti all'obbligo di indossare la cintura di sicurezza non solo coloro che si mettono alla guida, ma anche gli altri passeggeri che siedono accanto e nei posti posteriori, come previsto dalla normativa in vigore a partire dal 2006. Chi non rispetta l'obbligo della cintura di sicurezza in auto è passibile di una pesante multa e di una decurtazione dei punti dalla patente. Le sanzioni in oggetto sono previste dall'art. 172 del Codice della Strada: l'importo va da un minimo di 80 euro a un massimo di 323 euro sia per il guidatore sia per il passeggero maggiorenne, ma non è l'unica multa prevista per chi viene colto a non utilizzare la cintura di sicurezza. Nel caso si allacci in modo non conforme o con alterazioni che ne modifichino il funzionamento, è prevista una multa da un minimo di 40 euro a un massimo di 162 euro. Viene, inoltre, prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Vi sono poi delle casistiche particolari: qualora il passeggero senza cintura sia maggiorenne, è il guidatore ad essere tenuto a pagare la multa prevista (ancora tra gli 80 e i 323 euro), e si vedrà togliere anche in questo caso 5 punti dalla patente. Nel caso in cui l'automobilista venga trovato nuovamente senza cintura, l'importo minimo e massimo della sanzione rimane lo stesso, ma a questo viene aggiunto un periodo di sospensione della patente tra i quindici giorni e i due mesi. Come previsto dalla normativa, in caso di pagamento della multa entro 5 giorni dalla sua emissione è prevista una riduzione dell’importo del 30%.