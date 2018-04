Gentiloni e Boccia inaugurano Salone del Mobile il 17 aprile

Saranno il presidente del consiglio uscente Paolo Gentiloni e il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, accompagnati dal sindaco di Milano Giuseppe Sala e dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a inaugurare la 57esima edizione del Salone del Mobile il prossimo martedì 17 aprile alle 11 alla Fiera di Rho. Con loro i vertici del sistema arredo: Claudio Luti, presidente del Salone del Mobile ed Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo .

"Il successo del Salone del Mobile risiede nella rete industriale che ne costituisce la base, e cioè un sistema produttivo composto da piccole e grandi aziende che insieme a designer e architetti danno vita alla eccellenza di un sistema" sostiene Claudio Luti, presidente del Salone del Mobile, che evidenzia anche come in questi anni il legame con la città di Milano si sia rinforzato e di esso ne beneficiano la città e il Salone insieme. Anche rispetto alle infrastrutture, alla mobilità e alla ospitalità sono stati fatti grandi passi avanti, spiega. E per questo è stato lanciato un Manifesto, il primo, che "è un impegno a fare sempre meglio e un invito a Milano a fare rete, a crescere insieme".

Dal 17 aprile al 22, su oltre 205.000 mq di superficie netta espositiva, troveranno spazio le proposte di oltre 2.000 espositori (22% aziende estere), di cui 650 i designer del SaloneSatellite.