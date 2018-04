Bper, Vandelli: "Bene trasformazione in Spa"

Soddisfazione per la trasformazione di Bper da banca Popolare a Spa è stata espressa dall Ad Alessandro Vandelli nel corso dell'assemblea a Modena. "C'è soddisfazione per come abbiamo gestito il rinnovamento", ha spiegato l'Ad, che ha anche colto l'occasione per ringraziare Luigi Odorici e Ettore Caselli "che in questi anni hanno fatto tanto per la banca in un periodo storico molto difficile. Se siamo qui -ha detto- è anche grazie a loro e oggi il nuovo Cda che rinnova ben 15 componenti, perde comunque due grandi dirigenti e, personalmente amici".

Durante la discussione in assemblea in una lettera un socio ha avanzato la proposta di nominare Ettore Caselli, una vita in Bper ricoprendo il ruolo sia di direttore sia di presidente, presidente onorario.