Mutui, le migliori offerte di aprile

Momento favorevole per acquistare casa ricorrendo a un mutuo grazie ai tassi di interesse ancora ai minimi storici. Orientarsi nella giungla dei mutui e prendere la decisione giusta per un investimento che riguarda buona parte della vita richiede consapevolezza, preparazione e informazione. E anche se può sembrare molto semplice comparare le varie proposte di mutuo, in effetti la valutazione delle varie alternative è tutt’altro che immediata e richiede un’attenta considerazione per arrivare alla selezione del preventivo migliore sicuri che il prodotto scelto sia il migliore per noi.

Il mese di aprile registra alcune novità come la riduzione, da parte del gruppo Intesa Sanpaolo, degli spread a tasso variabile di 25 punti base per mutui con LTV minore o uguale all’80% del valore dell’immobile. Ci sono lievi riduzioni dei tassi da parte di BNL, in particolare per la fascia di Loan To Value compresa tra il 50% e il 65%. Deutsche Bank ha aumentato di 10 punti base degli spread a tasso fisso.

Chi vuol accendere un mutuo per acquistare la casa dei sogni, deve sempre considerare le migliori offerte presenti sul mercato. Ecco due simulazioni di acquisto realizzate per AdnKronos da MutuiSupermarket.it:

Simulazione per mutuo a tasso variabile - Mutuo acquisto, tasso variabile a 20 anni per un importo di 140.000 euro su un valore dell'immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma.

Ai primi 5 posti fra gli istituti che offrono i mutui più convenienti abbiamo Credem (istruttoria in filiale, indice Euribor 3 mesi, Spread 0,65%; TAN 0,32%; rata 602,04 €, TAEG 0,63%); Hello Bank (istruttoria online; indice Euribor 1 mese; Spread 0,90%; TAN 0,53%; rata 614,80 €; TAEG 0,65%); Intesa Sanpaolo (istruttoria in filiale; Euribor 1 mese; Spread 0,90%; TAN 0,53%; rata 614,80 €; TAEG 0,69%); BNL (istruttoria in filiale; indice Euribor 1 mese; Spread 0,90%; TAN 0,53%; rata 620,95 €; TAEG 0,70%); Banca Monte dei Paschi di Siena (istruttoria in filiale; indice Euribor 6 mesi; Spread 0,55%; TAN 0,55%; rata 616,14 €; TAEG 0,74%).

Seguono IW Bank (istruttoria online, indice Euribor 1 mese, Spread 0,95%; TAN 0,65%; rata 622,23 €, TAEG 0,75%); Banca Sella (istruttoria in filiale, indice Euribor 3 mesi, Spread 1,00%; TAN 0,67%; rata 623,21 €, TAEG 0,83%); ING Direct (istruttoria online, indice Euribor 3 mesi, Spread 1,10%; TAN 0,77%; rata 613,24 €, TAEG 0,84%); Webank (istruttoria online, indice Euribor 3 mesi, Spread 0,90%; TAN 0,90%; rata 637,63 €, TAEG 0,93%); UBI Banca (istruttoria in filiale, indice Euribor 1 mese, Spread 1,10%; TAN 0,80%; rata 631,44 €; TAEG 0,94%).

Simulazione per mutuo a tasso fisso - Mutuo acquisto, tasso fisso a 20 anni per un importo di 140.000 euro su un valore dell'immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma.

In questo caso, ad aprile le 5 offerte più vantaggiose risultano quelle di IWBank (istruttoria online; TAN 1,55%; rata 678,79 €; TAEG 1,66%); Crédit agricole – Cariparma (istruttoria in filiale; TAN 1,56%; rata 679,43 €; TAEG 1,66%); %); Intesa Sanpaolo (istruttoria in filiale; TAN 1,55%; rata 678,79 €; TAEG 1,72%); UBI Banca (istruttoria in filiale; TAN 1,55%; rata 678,79 €; TAEG 1,73%); Credem (istruttoria in filiale; TAN 1,45%; rata 672,35 €; TAEG 1,75%).

Seguono Banca Monte dei Paschi di Siena (istruttoria in filiale; TAN 1,55%; rata 678,79 €; TAEG 1,76%); Hello Bank (istruttoria online; TAN 1,65%; rata 685,26 €; TAEG 1,79%); BNL (istruttoria in filiale; TAN 1,65%; rata 685,26 €; TAEG 1,83%); Webank (istruttoria online; TAN 1,80%; rata 695,05 €; TAEG 1,84%); BPM(istruttoria in filiale; TAN 1,94%; rata 704,27 €; TAEG 2,15%).