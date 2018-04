Vitalizi, risparmi e 'anomalie'

(Fotogramma)

Un ricalcolo contributivo dei vitalizi dei parlamentari avrebbe portato a "risparmi importanti, non solo simbolici, nell'ordine dei 150 milioni l'anno". Così il presidente Inps Tito Boeri intervistato a 'In mezz'ora in più' da Lucia Annunziata su Rai Tre. "Trovo scandaloso che la Camera non ci abbia fornito i dati sui contributi, versati dai singoli parlamentari, cariche pubbliche", dice Boeri in merito alla precedente legislatura, auspicando che "l'impegno della nuova legislatura sia vero, un primo segnale sarebbe darci queste informazioni per poter fare calcoli trasparenti". "Ho scritto una lettera all'ufficio di presidenza della Camera e a Fico sui vitalizi", ha detto. Una missiva nella quale Boeri segnala 'l'anomalia' in base alla quale dopo l'elezione i parlamentati possono farsi ancora riconoscere i contributi figurativi della precedente occupazione, dunque mentre maturano il vitalizio maturano anche i contributi del vecchio lavoro e questo grava sulle casse dell'Inps.