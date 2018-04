730, come vedere la tua precompilata

(Fotogramma)

Al via la stagione della dichiarazione dei redditi. Da oggi i cittadini possono visualizzare via web i modelli precompilati predisposti dall'Agenzia delle Entrate, in collaborazione col partner tecnologico Sogei, nei quali troveranno, per la prima volta, anche il dettaglio di come sono state utilizzate dallo Stato le proprie imposte. Come vederli? I contribuenti possono accedere alla propria dichiarazione precompilata tramite Spid - il Sistema pubblico per l'identità digitale - con le credenziali dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, con il pin rilasciato dall'Inps, con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal NoiPA - Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione - oppure utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi. Altra possibilità per visualizzare la precompilata 2018, infine, è quella di registrarsi al portale Fisconline.