Italiaonline concessionaria di pubblicità per Dailymotion

(Afp)

Italiaonline, internet company italiana, ha siglato una partnership con la piattaforma video Dailymotion. Con questo accordo, Italiaonline diventa la concessionaria di pubblicità digitale di Dailymotion in esclusiva per l’Italia. Dailymotion ha 21 versioni localizzate del proprio sito e dell’app e in Italia le sue piattaforme registrano un inventario video di oltre 40 milioni di streaming mensili e oltre 3,5 milioni di utenti unici.

Gli spazi pubblicitari messi a disposizione di Dailymotion riguardano i formati video offerti dalla concessionaria pubblicitaria di Italiaonline iOL Advertising, con una particolare attenzione per lo sviluppo di formati interattivi e graficamente evoluti, come pre-roll personalizzati, utilizzabili anche su Virgilio Video, il media center di Italiaonline con una ricca library in costante aggiornamento.

“La nostra concessionaria iOL Advertising si rafforza ulteriormente con la partnership siglata tra Italiaonline e Dailymotion, un brand di livello globale, conosciuto e apprezzato -ha commentato Andrea Chiapponi, direttore Business unit Large Account di Italiaonline- per una internet company da primato come la nostra, il video non può che essere sempre più centrale nella nostra strategia. L’importante accordo con un partner del calibro di Dailymotion è perfettamente in linea con la nostra politica di qualità dei contenuti e brand safety, per cui continuiamo ad essere scelti ogni giorno da più di un navigatore italiano su due e ad essere strategici per gli inserzionisti”.