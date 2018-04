Transitions, una goccia d'acqua nel cuore di Brera

(Foto dal sito Panasonic)

L'aria più pulita di Milano? Alla Milano Design Week si può respirare nel cortile del Palazzo di Brera, all'interno della scenografica e imponente installazione di Panasonic, 'Air Inventions'. La grande cupola bianca ricorda una goccia d'acqua e sfrutta le tecnologie più avanzate di Panasonic per purificare l'aria e creare un ambiente confortevole. Con l'installazione al Fuorisalone 2018, quest'anno la multinazionale giapponese ha deciso di concretizzare il concetto di 'Transitions', transizioni, che, sottolinea Laurent Abadie, numero uno di Panasonic Europa, rappresenta un nuovo modo di intendere la tecnologia, "più invisibile e intangibile" e "il passaggio a una fase più flessibile, dove anche per i nostri designer è necessario rispondere velocemente a cambiamenti senza precedenti".

Nel cortile di Brera, tra il Napoleone di Canova e il colonnato secentesco, da domani fino a domenica si respirerà un'atmosfera quasi extraterrestre. Per il direttore generale della Pinacoteca di Brera, James Bradburne, l'opera di design è come "una poesia giapponese, piena espressione della loro creatività". Un museo, spiega a margine della conferenza stampa per la presentazione di Air Inventions, "non è un istituto fossilizzato, non possiamo vivere solo con il passato ma dobbiamo sempre reinventarci, che sia con una mostra di Caravaggio o con questo: la missione dell'Accademia di Brera è esprimersi tramite l'innovazione e la creatività".

Nel 2018, Panasonic festeggia i cento anni dalla sua fondazione e guarda a un futuro dove tecnologia e design saranno sempre più uniti. "Da cento anni cerchiamo di migliorare la qualità della vita delle persone: partita da tre dipendenti, oggi Panasonic ne conta 275mila a livello mondiale e i valori sono rimasti gli stessi", spiega Abadie. Sulla superficie e all'interno del padiglione dal diametro di 20 metri di Air Inventions saranno realizzate proiezioni ad altissima risoluzione regalando allo spettatore una qualità video impressionante e immergendolo in un’esperienza multi sensoriale unica.