Boom di accessi alla precompilata

Fotogramma

Debutto alla grande per la precompilata. Soltanto nelle prime sei ore, riporta la Sogei, ci sono stati 218mila accessi contro i 150mila dell'anno scorso. Quest'anno sarà possibile anche sapere come sono state impiegate le tasse, pagate lo scorso anno. I modelli precompilati avranno anche tutte le detrazioni d'imposta e le deduzioni d'imponibile in base alle informazioni disponibili. Oltre alle spese sanitarie, i bonifici per le ristrutturazioni edilizie, le spese per assicurazioni e tasse universitarie, ci sarà anche la voce relativa agli asili nido.

LE MODIFICHE - Il 730, poi, potrà essere modificato e inviato a partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio. Anche il modello Redditi può essere modificato dal 2 maggio, ma può essere trasmesso dal 10 maggio al 31 ottobre. Dal 2 maggio è inoltre possibile compilare in modo 'assistito' i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili, rendendo più semplice e immediato inserire nuovi documenti di spesa non presenti oppure modificare, integrare o cancellare i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi.