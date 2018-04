730, come fare la dichiarazione congiunta

(Fotogramma)

Il 730 precompilato 2018 congiunto è il modello dedicato ai coniugi e alle coppie dello stesso sesso, unite civilmente, in possesso di redditi dichiarabili con il modello 730. La dichiarazione attraverso il precompilato permette di procedere autonomamente senza rivolgersi a CAF o commercialisti, ma sul tema sorgono dei dubbi a causa della mancanza di una dichiarazione già predisposta in maniera congiunta sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Dal 2016, in fase di trasmissione è possibile unire i modelli precompilati dei coniugi o della coppia già opportunamente compilati e controllati. Il vantaggio è quello di poter godere di rimborsi e compensazioni di credito e debito, generati dalle due diverse dichiarazioni dei redditi. Entrambi i contribuenti, per poter accedere, modificare e confermare la propria dichiarazione precompilata, devono essere in possesso delle credenziali per l'accesso alla dichiarazione dei redditi online. Come previsto dall'Agenzia delle Entrate, uno dei due contribuenti dovrà fare da dichiarante. Questo dovrà indicare il codice fiscale del coniuge o del partner all'interno dell'area autenticata. Il coniuge/partner non dichiarante, all’interno della propria area riservata, dovrà autorizzare l'altro alla presentazione di un unico modello 730 precompilato 2018 inserendo il codice fiscale del dichiarante stesso. In questo modo il 730 precompilato del coniuge sarà presente nell’area riservata del dichiarante, in cui sarà disponibile il prospetto di liquidazione unico elaborato sulla base dei rimborsi e dei pagamenti relativi a ambedue i coniugi o uniti coppia unita civilmente. Questi potrà poi inviare la dichiarazione congiunta entro la scadenza, che per il 2018 è prevista per il 23 luglio. È opportuno ricordare che i soggetti obbligati all'uso del modello Redditi (ex Unico) non hanno la possibilità di dichiarare congiuntamente i propri redditi.