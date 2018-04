Fisco, le scadenze di fine aprile

(FOTOGRAMMA)

Meno di due settimane per gli adempimenti fiscali in scadenza ad aprile. Da varie imposte di bollo alla richiesta di esenzione per il canone televisivo, passando per la dichiarazione Iva o la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi, sono molti gli appuntamenti con il fisco da ricordare.

Il 30 aprile, tra le varie cose, scade il termine per il versamento della seconda rata bimestrale dell'imposta di bollo, assolta in modo virtuale, relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2018 per imprenditori, artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali ma anche società di persone, società semplici, Studi Associati e società di capitali ed enti commerciali.

C'è poi il pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa a fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nell'anno precedente. Ma anche il versamento della seconda rata bimestrale dell'imposta di bollo dovuta sugli assegni bancari e postali in forma libera in circolazione.

E ancora: versamento della seconda rata trimestrale del canone TV per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche (dove invece, per chi può, viene addebitato in 10 rate mensili). Per quanto riguarda invece l'esonero del canone Rai per gli ultrasettantacinquenni, entro fine mese, va presentata dichiarazione di esenzione.

Per coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta, ricorda l'Agenzia delle Entrate, relativamente al secondo semestre dell'anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio) la dichiarazione sostitutiva va presentata entro il 31 luglio.

C'è poi da versare l'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati a marzo 2018, nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di febbraio 2018.

Inoltre, va presentata la dichiarazione dei redditi relativa alle persone decedute tra il 1° luglio 2017 e il 31 ottobre 2017 da parte degli eredi (Modello 'Redditi PF 2017') e la dichiarazione Iva 2018 relativa all'anno d'imposta 2017.

Tra le comunicazioni di fine mese, infine, gli Ordini professionali devono dare comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi all'anno precedente riguardanti iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi.

Le Organizzazioni di volontariato e le Ong, invece, devono presentare il proprio rendiconto annuale così come le Onlus che, "entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti" devono presentare "apposito documento che rappresenti in maniera adeguata la situazione patrimoniale, economica e finanziaria", "distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali".