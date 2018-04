Whirlpool presenta suite elettrodomestici W Collection

(Foto dal sito Whirlpool)

Al fuorisalone 2018 Whirlpool presenta #SensingYourWorld la suite di elettrodomestici W Collection con un design premium, dotate di tecnologia Sesto Senso e Connectivity per interagire tra loro. Quando gli elettrodomestici 'si parlano tra loro', le attività quotidiane diventano più semplici: ad esempio, le nuove cappe connesse possono automaticamente iniziare a filtrare l'aria nella quantità corretta quando viene utilizzato il piano cottura a induzione o attivarsi durante il ciclo di pulizia pirolitica del forno. La cappa si illuminerà quando gli altri elettrodomestici invieranno delle notifiche. Si potrà impostare l’illuminazione a impulsi per una fase specifica di un programma di cottura guidata, o per essere avvisato del completamento del ciclo della lavastoviglie o della lavatrice.

Con gli smartphone si potrà anche utilizzare più elettrodomestici insieme grazie all'app 6th Sense Live. Sia per il forno sia per il piano cottura, una speciale funzionalità di creazione dei menù aiuta gli utenti a eliminare lo stress della pianificazione settimanale. Basta consultare le centinaia di ricette create appositamente da uno chef e sceglierle in base ai propri gusti e preferenze alimentari: fatto questo, la lista della spesa si creerà automaticamente, permettendo di seguire le ricette passo-passo anche direttamente sui display TFT dei piani cottura a induzione o del forno. Questa tecnologia permette anche di avere il pieno controllo sulla lavatrice W Collection, anche da remoto.

La serie W Collection W11, la cooking suite di elettrodomestici Whirlpool disponibile nelle due diverse versioni con maniglia integrata o sporgente, si è aggiudicata due iF Design Awards: questo significa che 12 prodotti hanno ricevuto un riconoscimento per l’eccezionalità del design. Di recente, inoltre, le stesse serie di elettrodomestici sono state premiate con due Red Dot Design Awards. "Ricevere alcuni dei più grandi riconoscimenti del mondo del design conferma che i nostri elettrodomestici della W Collection offrono un design moderno e raffinato e un'artigianalità di alta qualità che si adatta perfettamente alle case contemporanee più eleganti", spiega Alessandro Finetto, Senior Director of Global Consumer Design Whirlpool Emea. "Siamo orgogliosi di lanciare anche altri elettrodomestici eccellenti e raffinati, creati con lo stesso obiettivo”.