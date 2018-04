Whirlpool, Schmidt: "Oltre 4% vendite annuali investite in R&D"

Norbert Schmidt, vicepresidente Whirlpool Emea

"Whirlpool investe oltre il 4% delle vendite annuali in ricerca e sviluppo per alimentare continuamente l'innovazione". Così Norbert Schmidt, vicepresidente Whirlpool Emea, Operazioni di mercato, Prodotti e marchi, presentando a Eurocucina 2018 le ultime innovazioni di prodotto dei quattro marchi KitchenAid, Whirlpool, Hotpoint e Indesit.

"Oggi i consumatori - evidenzia - hanno raggiunto un alto livello di consapevolezza del mondo della Connectivity e sono sempre più spesso alla ricerca di dispositivi intelligenti, facili da usare e in grado di migliorare davvero il loro tenore di vita. Mentre negli anni '90 e nei primi anni 2000 l'attenzione era concentrata sull'efficienza delle prestazioni, oggi quest’ultima si è spostata sulla connettività e la smart technology".

Lo stand di Whirlpool Corporation a Eurocucina è organizzato come uno spazio abitativo di circa 1.700 mq in cui i visitatori possono sperimentare gli elettrodomestici e le loro caratteristiche. Una di queste proposte è il nuovo forno di Whirlpool dotato di Google Assistant per il controllo vocale, che viene presentato in anteprima. Lo stand ospita anche #PlacesthatMatter, il nuovo progetto Whirlpool che vuole raccontare le storie dei suoi siti produttivi in Europa, Medio Oriente e Africa, attraverso gli occhi dei dipendenti e delle comunità locali.

Nel 2014, l’azienda ha definito quattro obiettivi globali relativi all'intensità energetica e dell'acqua, all’azzeramento dei rifiuti in discarica e alla trasparenza dei materiali: a Milano annuncia di avere raggiunto alcuni di questi prima del previsto. Attraverso progetti e sinergie di acquisizione, con tre anni di anticipo, Whirlpool ha superato del 15% gli obiettivi relativi all’intensità energetica e dell’acqua.

Per quanto riguarda KitchenAid, viene presentato a EuroCucina il nuovo Twelix 4 Artisan, primo modello a poter vantare le funzioni cottura combinata a vapore e solo vapore perfettamente integrate, con i suoi quattro livelli di cottura avanzata, Twelix 4 Artisan permette di gestire la preparazione in contemporanea di un menù da quattro portate, mentre la nuova sonda per la temperatura, grazie ai quattro punti di misurazione, assicura il più preciso e assoluto controllo delle pietanze in ogni istante.

EuroCucina 2018 vedrà inoltre l’esordio di Gourmet Kitchen, l’innovativo piano a induzione che con la sua superficie dinamica e la zona di cottura a ponte super flessibile si adatta a pentole di grandi dimensioni e rende semplice la gestione contemporanea di strumenti di cottura diversi. Non mancherà, infine, l'edizione 2018 della Black Line, la gamma in acciaio inossidabile brunito che si propone come una splendida alternativa di design per uno degli spazi più amati della casa.

Whirlpool presenta i nuovi elettrodomestici intelligenti della sua gamma premium, la W Collection, che comprende forni, microonde, piani cottura e cappe da incasso. A Eurocucina saranno esposti anche la nuova lavastoviglie da 45 cm e il frigo con congelatore integrato Space400. Sia l’intera suite da cucina, sia gli elettrodomestici di punta, dai forni ai microonde, fino al frigorifero 4 Porte della W Collection, sono caratterizzati dalla Connectivity supportata dall’app 6th Sense Live, che permette ai diversi elettrodomestici di interagire tra loro.

Nuova la gamma di forni a vapore di Hotpoint che aprono un nuovo mondo di possibilità culinarie. Hotpoint lancia anche un frigo-congelatore built-in da 70 cm, con una capacità di ben 400 litri, e Active Quattro, il nuovo frigorifero combinato French Door che racchiude funzionalità di conservazione ad alta tecnologia e soluzioni flessibili in un elettrodomestico da 90 cm, che mantiene i cibi perfettamente conservati e organizzati. Lo scomparto multitemperatura si adatta di conseguenza e consente di scegliere tra tre diverse temperature: dalla conservazione a breve termine, al gelato deliziosamente morbido, al congelamento più freddo e convenzionale.

A Euroucina, Indesit presenta Aria, la sua suite di elettrodomestici da cucina coordinati da incasso. La gamma comprende un forno, un microonde, piani cottura a induzione e a gas ed eleganti cappe da incasso. La punta di diamante della gamma Aria è il forno con la funzione Turn Cook che consente di cucinare oltre 80 ricette girando semplicemente la manopola.