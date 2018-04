Ferrero: "Orgogliosi primo posto classifica Reputation"

"Siamo orgogliosi di essere ancora una volta al vertice della classifica del Reputation Institute in Italia. E per questo dobbiamo ringraziare i nostri consumatori e tutti coloro che hanno deciso di confermare la stima e la fiducia nei nostri confronti". Così - a margine dell'evento di presentazione della nuova classifica del Reputation Institute - Alessandro d'Este, Presidente e Amministratore Delegato di Ferrero Commerciale Italia,commenta il primo posto di Ferrero come azienda con la più alta reputazione in Italia.

"Siamo l'azienda con la più alta reputazione al mondo nel settore alimentare e, con una visione più allargata, prima anche di tutto il largo consumo; siamo inoltre - aggiunge - la prima azienda italiana nella classifica globale e oggi ci confermiamo primi assoluti anche in Italia".

Per D'Este "Reputazione, Responsabilità Sociale e Rispetto per le persone, siano essi i nostri collaboratori o tutti i nostri consumatori che quotidianamente rinnovano la loro fiducia verso di noi, sono per Ferrero valori fondanti. Questi rappresentano una priorità assoluta, che si concretizza nella qualità dei nostri prodotti e dei nostri processi, ma anche in eticità e responsabilità nei nostri comportamenti. La Reputazione è per noi un fondamentale asset intangibile, un patrimonio aziendale da proteggere e coltivare nel tempo attraverso azioni costanti e concrete".