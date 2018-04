Kerin O'Keefe: " Italia n° 1 per il vino"

Kerin O'Keefe

Americana di Boston, arrivata in Italia si è innamorata del Sangiovese tanto da vivere in Italia per 15 anni e spostarsi in Svizzera pochi anni fa dove oggi ha il suo studio al confine con l'Italia. Kerin O'Keefe è considerata una dei critici enologici più influenti nel mondo del vino, dal 2013 è Italian Editor di 'Wine Enthusiast', incarico che l'ha vista scambiarsi il ruolo con Monica Larner che è divenuta la critica ufficiale per 'Wine Advocate'.

"Mi occupo solo di vini italiani da anni perché per me sono super - dichiara all'Adnkronos Kerin O'Keefe - c'è sempre qualche novità, ogni giorno scopro un nuovo vino o un vitigno. I vini italiani poi rispecchiano il territorio ed è quello che vogliono i wine lovers che amano non solo bere un buon vino ma conoscere anche la storia che c'è dietro. In questo l'Italia è il numero uno" afferma entusiasta. Kerin, bruna, occhi chiari e vivaci, fisico asciutto, classe e glamour da vendere, l'abbiamo incontrata a Vinitaly dove si stava preparando per condurre una delle sue esclusive Master Class sul Nebbiolo.

L'edizione di quest'anno di Vinitaly, a suo giudizio, è stata davvero speciale. "In tanti anni che faccio questo lavoro - sostiene - non ho mai visto la qualità che c'è qui oggi, incredibile!". Kerin O'Keefe è una donna che del vino ha fatto la sua passione e professione tanto da vantare al suo attivo pubblicazioni come quella su Franco Biondi Santi, il gentleman del Brunello, quelle sul Barolo e Barbaresco, solo per citarne alcune.

Una carriera, la sua, in un ambiente ancora spesso declinato al maschile, eppure lei non sembra avvertire differenze di genere né aver incontrato difficoltà. "Non ho mai pensato di essere un critico donna - afferma- mi sono sempre considerata un critico del vino. Sono convinta che quando uno dimostra passione, professionalità e capacità non conta l'essere donna o uomo", conclude Kerin O'Keefe.