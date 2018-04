Bianco Oikos pittura ecologica per la creatività

"ArtColorBike: un’installazione di 12 opere frutto della creatività di giovani e talentuosi studenti d’arte selezionati dall’Accademia di Brera, che si sono espressi per ridare una seconda vita a vecchie biciclette trasformandole in vere opere d’arte attraverso l’utilizzo della pittura ecologica Oikos. Un progetto artistico all’insegna della sostenibilità". E' quanto si legge in una nota.

"Giardino delle Culture: un progetto di arredo urbano promosso dall’Associazione Arte da mangiare, con il recupero di 7 panchine d’autore, coordinato dall’Architetto Giovanni De Lucchi; anche in questo caso -continua la nota- un esempio di ri-uso e ri-utilizzo di oggetti che, grazie al lavoro di giovani artisti e alle pitture ecologiche Oikos hanno ritrovato una seconda vita nel massimo rispetto dei principi di totale sostenibilità".

"Oikos - la pittura ecologica è la perfetta sintesi -conclude la nota- che unisce pittura, materia, arte ed ecologia in un unico grande risultato: ridare una seconda vita ad oggetti. Un progetto di sostegno all’arte che continua e prosegue in parallelo al business, come afferma il presidente Claudio Balestri, il quale è continuamente impegnato nella promozione del risultato ottenuto per aver trasformato le vernici tradizionali in pitture e materie senza formaldeide garantendo il massimo benessere a tutela della salute delle persone".