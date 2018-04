Bper a Crotone per Festival Cultura Creativa

Bper Banca aderisce anche quest’anno al Festival della Cultura Creativa, indetto da Abi (Associazione Bancaria Italiana) e rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie. Il tema del 2018 del Festival è “Che capolavoro!”, il patrimonio culturale europeo come radice comune di memoria, identità, dialogo, coesione, creatività e futuro. Presso l’Auditorium dell’Istituto comprensivo “Alcmeone” di Crotone, in Via Giovanni Paolo II, la scuola ospitante ha fatto gli onori di casa con la sua orchestra per dare un saluto di apertura e di chiusura della manifestazione.

E’ stato poi il turno delle altre scolaresche: la “Primaria” di Carfizzi ha presentato un racconto, con la preziosa collaborazione degli ospiti del Centro di accoglienza dei migranti dello stesso paese, sull’arrivo delle popolazioni greco-albanesi in Calabria e sul loro modo di vivere e di integrarsi nella Regione. Successivamente si sono esibiti gli alunni della Scuola Secondaria di Crotone, che attraverso la musica e la danza, hanno riecheggiato le tradizioni bruzie che hanno contribuito a costruire una fetta di storia musicale europea.

La Scuola Primaria di Paternise, minuscola frazione di Petilia Policastro ha presentato il suo approfondimento sul fenomeno delle “magare” (streghe), e sui fenomeni riguardanti la magia e l’occulto in Europa. La Scuola primaria di Isola Capo Rizzuto ha ripreso invece le note di Giuseppe Verdi per ricordare uno degli esodi più dolorosi della storia del genere umano, quello ebraico, somigliante per alcuni aspetti a quello delle popolazioni che arrivano oggi in Italia. Bper Banca, che partecipa al Festival della Cultura Creativa fin dalla prima edizione, quest’anno è stata presente anche a Modena, Carpi, Ravenna e in tre località della Campania.