Intesa Sanpaolo Casa ospita il designer Luca Trazzi

(Foto dal profilo Twitter di Intesa Sanpaolo)

Intesa Sanpaolo Casa, la società di mediazione e intermediazione immobiliare del gruppo bancario, partecipa al fuorisalone con un evento nella filiale di piazza Cordusio a Milano in collaborazione con il designer Luca Trazzi.

L'appuntamento è alle 18 per un aperitivo con musica jazz dal vivo nel corso del quale il designer presenterà le proprie 'Installazioni luminose', raccontando il percorso che da tre anni lo lega al gruppo Intesa Sanpaolo attraverso le sue opere. L'esposizione, aperta al pubblico e a tutti agli appassionati che animeranno le vie del centro di Milano per il fuorisalone, sarà allestita all’interno della filiale dell'istituto di credito.

L'iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività previste dal gruppo bancario italiano in occasione di design week e della 57esima edizione del Salone Internazionale del Mobile di Milano, di cui è partner istituzionale per il secondo anno consecutivo.

In questo contesto, Intesa Sanpaolo Casa ospita il celebre architetto condividendo la partecipazione alla manifestazione che valorizza il Made in Italy e avvalendosi della collaborazione di operatori internazionali del design, per integrare servizi ad alto valore aggiunto con l’attività più tradizionale dell’attività immobiliare. Insieme all’architetto Luca Trazzi illustrerà il progetto Anna Carbonelli, amministratore delegato e direttore generale di Intesa Sanpaolo Casa.

"Durante la design week il nostro mondo, quello del real estate, incontra il mondo dell’architettura e del disegno per cercare nuove idee da realizzare insieme e alimentare nuovi sogni legati alla casa, all’arredo, ai nostri spazi. E se Milano apre le porte al design, anche noi aderiamo con grande partecipazione", commenta la Carbonelli.

Intesa Sanpaolo Casa, oltre che nella filiale 'flagship' di piazza Cordusio, è presente in 12 città con oltre 240 agenti immobiliari e 43 agenzie, di cui una innovativa agenzia online.