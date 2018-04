Studenti Usa in visita all'Adnkronos

Come funziona un'agenzia di stampa al tempo di Internet? E' questa la domanda che hanno posto oggi gli studenti del corso di International Journalism della Ciee ospiti del Rome campus, in visita all'AdnKronos.

Gli aspiranti giornalisti, guidati dal professor Andrea Branchi, che insegna Political Philosophy & History and the Media all''American University of Rome', dopo aver visitato le redazioni dell'Agenzia, sono stati ricevuti dall'editore Giuseppe Marra, che ha risposto alle tante domande poste dai ragazzi.

"Le chiavi per fare questo mestiere - ha detto il fondatore dell'AdnKronos e presidente del Gruppo Gmc - restano la creatività, la passione e l'entusiasmo", sottolineando come l'autorevolezza di quello che scrive l'agenzia acquista ancor più valore in tempi di fake news.