Bose europee contrastate, a Milano bene il lusso

Le Borse europee chiudono contrastate, sulla scia del ribasso di Wall Street dopo che i rendimenti decennali americani hanno toccato la soglia del 3% per la prima volta da gennaio 2014. A Milano l'indice Ftse Mib segna +0,22% oltre quota 24mila punti. In progresso Londra +0,36%, deboli i listini di Francoforte -0,17% e Parigi -0,10%, dove il fermo di Vincent Bolloré per un'inchiesta su presunte tangenti in Africa. A Piazza affari maglia nera per Saipem -2,89% dopo la diffusione dei conti del primo trimestre, in rosso Tim -2,37% nel giorno dell'assemblea e Mediaset -1,18% in attesa dei conti del primo trimestre. Tra i titoli in luce Snam +1,38% nel giorno dell'assemblea e il comparto del lusso: Moncler guadagna il 2,18%, Ferragamo registra un progresso del 3,93%.