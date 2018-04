Bper in Campania per il Festival della cultura creativa

I ragazzi dell’Istituto “Settembrini” di San Leucio del Sannio (Benevento)

Bper Banca ha aderito anche quest’anno al Festival della cultura creativa, promosso dall’Associazione bancaria italiana (Abi) e rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie. Il titolo della manifestazione per il 2018 è “Che capolavoro!”, il patrimonio culturale europeo come radice comune di memoria, identità, dialogo, coesione, creatività e futuro.

In Campania sono state coinvolte numerose scolaresche, prevalentemente delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie, che si sono cimentate in lavori di ricostruzione delle tradizioni locali, partendo dalla storia e dalle popolazioni che hanno abitato le loro terre.

Gli studenti dell’Istituto “Calcedonia” di Salerno hanno creato un significativo disegno dell’Europa con un girotondo di bandiere e con l’Italia posta al centro, che coordina la pace tra i paesi che danzano tenendosi per mano.

I ragazzi dell’Istituto “Settembrini” di San Leucio del Sannio (Benevento) hanno invece realizzato un giornalino per il quale ogni scolaro ha collaborato interpretando il patrimonio culturale in modo diverso: c’è chi ha descritto opere artificiali come edifici, monumenti e siti archeologici e chi ha preferito descrivere tradizioni e dialetti locali.

Qualcuno si è poi soffermato sull’importanza delle bellezze naturali e sui profili unici dei paesaggi della propria regione. Bper Banca, che ha partecipato al Festival della Cultura Creativa fin dalla prima edizione, è stata presente quest’anno anche a Modena, Carpi, Ravenna e Crotone.