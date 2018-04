Ecco la Classe A 'cinese'

La Mercedes-Benz Classe A berlina

Una Classe A a tre volumi pensata per il mercato cinese: è la novità che Mercedes presenta al Salone dell'automobile di Pechino, che si apre domani, e che si distingue dalla versione 'hatchback' la cui produzione è appena iniziata, anche per un passo più lungo di sei centimetri (2.789 invece di 2.729 millimetri). La Classe A L Berlina, sviluppata in esclusiva per il mercato cinese, viene prodotta esclusivamente da Beijing Benz Automotive Co (BBAC), una joint venture siglata tra Daimler e il partner cinese BAIC Motor. Il lancio sul mercato cinese della Classe A Berlina a passo lungo è previsto per il secondo semestre 2018 e sempre nel secondo semestre verrà lanciata anche una versione berlina passo corto per i clienti al di fuori della Cina.

Anche in questa declinazione 'cinese' si evidenzia il DNA della nuova famiglia di compatte Mercedes-Benz: dal design moderno alle elevate dotazioni di sicurezza con sistemi di assistenza alla guida mutuati da Classe S e infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience). E questa versione 'locale' della compatta Mercedes è in grado di capire anche diversi dialetti cinesi, tra cui il sichuan e il cantonese.

La Classe A tre volumi 'cinese' - assieme alla due volumi 'globale' sono i primi due modelli della nuova generazione di compatte Mercedes che - forte di un successo da più di sei milioni di unità - si arricchirà nei prossimi anni di altri sei modelli.

L'attenzione del gruppo tedesco al mercato asiatico è peraltro confermata dalla presentazione all'Auto China 2018 di Pechino della Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Una showcar che fa incontrare l'esclusività delle berline di lusso con la posizone di guida di un Suv: il tutto in un veicolo elettrico che monta quattro compatti motori sincroni a magnete permanente ed è dotato di trazione integrale completamente variabile.

Nel 2017 la Cina è stata ancora una volta il mercato di sbocco più grande di Mercedes-Benz. L'anno scorso sono stati circa 590.000 gli esemplari venduti, un record assoluto (+25,9%). Complessivamente, nel 2017 sono state prodotte localmente circa 430.000 unità, che equivalgono a più di due terzi del volume di vendita complessivo in Cina.