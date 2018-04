Bolloré, prolungato stato di fermo

La polizia giudiziaria di Nanterre ha deciso di prolungare ancora per la giornata di oggi lo stato di fermo per Vincent Bolloré, patron dell'omonimo gruppo, nell'ambito di un'inchiesta per corruzione riguardanti le sue attività in Africa. Lo riferiscono i media francesi. La magistratura francese aveva annunciato ieri il fermo del miliardario bretone, insieme al direttore generale del gruppo Bolloré Africa Logistics, Gilles Alix, a Philippe Dorent, responsabile del settore internazionale della società Havas Paris, e a Francis Pérez, dirigente della società Pefaco con sede in Spagna.