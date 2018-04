Carta credito, verso stop a firma su scontrino

(Fotogramma)

L'evoluzione della tecnologia renderà presto le firme per i pagamenti con carta di credito un lontano ricordo. Se la novità, promossa questo mese da MasterCard, Visa e American Express, riguarda per ora solo gli utenti nel Nord America, il cambiamento potrebbe coinvolgere presto anche l'Italia. Si è già mossa in tal senso American Express, abolendo l'obbligo di firma per le transazioni con carta di credito per tutti i suoi utenti sparsi per il mondo, quindi anche per gli utenti italiani. L'addio alla firma sulle carte di credito in via definitiva, tuttavia, sembra essere ancora lontano. Per lo più sarà facoltativo per i punti vendita e l'utente finale non ha il diritto di rifiutarsi di firmare qualora il rivenditore lo richieda. Cruciale è il cambiamento della tecnologia: Visa ha già eliminato l'obbligo di firma per le transazioni tramite carte con chip, di ultima generazione, e per i pagamenti contactless. La tendenza all'abbandono dell'uso della firma è in corso da diverso tempo: secondo Visa, ad oggi oltre il 75% delle transazioni sulle sue carte in Nord America non richiede una firma a causa dell'esenzione prevista su valori limitati.

La novità non sorprende e non fa temere una nuova ondata di truffe e frodi. A tutelare la sicurezza dei capitali dei clienti intervengono ora delle nuove tecnologie, come chip, dati biometrici e altri metodi per verificare l'identità di chi esegue le transazioni. L'operazione delle grandi società di carte di credito e pagamenti si spiega, infine, con la volontà di alimentare il numero di transazioni compiute dai clienti, eliminando processi superflui e aumentando gli introiti per chi gestisce la rete.