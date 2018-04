Canone, corsa all'esonero

(Fotolia)

Esonero canone tv, il 30 aprile si avvicina. Con l'innalzamento del tetto di reddito fino a 8mila euro sono aumentati i telespettatori, con 75 anni o più, esentati dal pagamento per il 2018.

Ma per non perdere l'opportunità, ricorda 'Fisco Oggi' - portale telematico dell'Agenzia delle Entrate - "i cittadini interessati devono, entro il 30 aprile, presentare una dichiarazione sostitutiva con la quale attestano di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per fruire dell'agevolazione" attraverso un modello disponibile sul sito dell'Agenzia.

Per non pagare l'abbonamento televisivo, i 75enni con i requisiti "possono inviare la dichiarazione sostitutiva tramite posta raccomandata, senza busta, allegando la copia di un documento valido di riconoscimento"; in alternativa, "la dichiarazione può essere inviata, firmata digitalmente, con messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it". Altra chance, infine, "è la consegna del modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate".